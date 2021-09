Prefeitura, Sispumaf e Unemat emitem nota de pesar pela perca de servidor público

Alta Floresta perdeu no final de semana o servidor público e diretor financeiro do Sispumaf (Sindicato dos Servidores Públicos de Alta Floresta). Agnaldo Borges Ferreira, funcionário da Prefeitura de Alta Floresta desde o ano de 1999, foi mais uma vítima fatal da covid-19. Apesar da luta e de muitas orações por parte de amigos e familiares, ele acabou perdendo a vida para essa doença que já levou 146 cidadão em Alta Floresta.

Amigos, familiares e segmentos públicos lamentaram a morte do jovem de pouco mais de 40 anos de idade.

A Unemat lamentou com a seguinte nota ” Com tristeza, informamos que Agnaldo Borges Ferreira, egresso do curso de Ciências Biológicas de nosso campus, faleceu na data de hoje (25/09/2021), vítima de COVID.

Ele era casado com Tamires Cristina Rampazzo e deixa duas filhas, Nicole e Isabelly.

Além de ex-aluno, Agnaldo também trabalhou como técnico administrativo e professor da UNEMAT. Sua trajetória e contribuições para nossa instituição serão sempre lembradas.

Lamentamos profundamente e nos unimos em oração para que Deus o receba e conforte os corações dos familiares e amigos”.

O Sispumaf também emitiu uma nota lamentando a morte do colaborador Agnaldo, confira:

É com grande pesar que comunicamos o falecimento do servidor público e membro da diretoria do SISPUMAF Agnaldo Borges vítima do Covid-19..

Nossos sentimentos e solidariedade aos familiares e amigos por esta irreparável perda e rogamos para que Deus possa confortá-los nesse momento de grande dor, em que as palavras se apequenam e o espírito busca amparo na Fé.

Agradecemos pelos serviços prestados nesses anos de trabalho a nossa instituição e por todos o setores públicos do município que passou, Descanse em Paz.

Já a Prefeitura publicou na página oficial da rede social, o facebook, um banner lamentando a morte do jovem servidor público.

Nilson James – Jornal O Diário