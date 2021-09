Governo de Mato Grosso convoca candidatos classificados no processo seletivo do Intermat

O Governo de Mato Grosso, por meio do Instituto de Terras (Intermat) divulgou na edição do Diário Oficial do Estado (IOMAT), que circulou na última quinta-feira (16.09), a lista de convocação de 31 candidatos classificados no processo seletivo de contratação temporária de profissionais para atuar na autarquia. A lista completa pode ser acessada clicando aqui.

De acordo com o documento, os profissionais convocados devem apresentar-se, durante do período que vai de 17 a 23 de setembro, na Gerência de Gestão de Pessoas do Intermat, das 08h às 17h, para entrega dos documentos solicitados, conforme descrito no edital na página 73 e 74.

Estão sendo convocados os profissionais das seguintes áreas de nível superior: (3) Advogado, (7) Assistente Social, (2) Arquiteto Urbanista, (2) Engenharia de Agrimensura, Engenharia Cartográfica, Engenharia de Agrimensura e Cartográfica, Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, (5) Tecnologia em Geoprocessamento, Tecnologia em Agrimensura,

Para os cargos de nível médio: (12) Técnico de Agrimensura, Técnico em Geomensura, Técnico em Geodésia e Cartografia, Técnico em Geoprocessamento, sendo uma vaga para PCD.

O Intermat fica localizado na Rua Engenheiro Agrônomo Arnaldo Duarte Monteiro, S/N – Edifício Eng. José Morben, no Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT.

Carlos Celestino | Secom-MT