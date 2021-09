Negócios comunitários ligados à sociobiodiversidade terão capacitação para exportação de seus produtos

Agricultora Sara Maria de Arruda. Municipio de Alcorizal, Mato Grosso, Brasil. Territorio da Cidadania da Baixada Cuiabana. Ministerio do Desenvolvimento Agrario. Marco de 2010. Foto: Eduardo Aigner/MDA.

Iniciativa do Instituto Conexsus irá selecionar 40 associações ou cooperativas que tenham interesse em exportar produtos dos cinco biomas brasileiros

Destravar os caminhos para exportação dos diversos produtos da sociobiodiversidade brasileira gerados por associações, cooperativas e pequenos negócios que atuam de maneira sustentável nos biomas brasileiros é o objetivo do edital que será lançado nesta quarta-feira, 15/09, pelo Instituto Conexsus – Conexões Sustentáveis, dentro do programa Trilhas para Exportação.

Atualmente, no Brasil, há cerca de 4 milhões de pessoas, cerca de 2% da população brasileira, que obtém o seu sustento por meio da agricultura familiar ou atividades ligadas ao extrativismo. No cenário global, os produtos da sociobiodiversidade brasileira são um sucesso inquestionável, conquistando cada vez mais mercados consumidores, mas ainda ocupando um espaço muito pequeno.

Comunidade Anã – Dona Maria Lucidalva Godinho

Pesquisa recente, conduzida pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), mostrou que os produtos da Amazônia brasileira, por exemplo, correspondem a apenas 0,17% de um mercado mundial de US$ 176 bilhões anuais.

Por meio do edital serão selecionadas 40 organizações que passarão por uma jornada de capacitação para exportação. Além da capacitação, os negócios comunitários terão acesso ao serviços disponíveis na plataforma Negócios pela Terra (https://negociospelaterra.com), que faz a ponte entre produtores e compradores.

Participação

O edital está aberto a todas as organizações brasileiras de base comunitária, rurais e florestais, cooperativas e associações, com CNPJ, que atuem em cadeias com demanda internacional e que tenham interesse em exportar ou que já exportam.

É vedada a participação de empresas privadas ou empreendedores individuais.

Capacitação

A capacitação acontecerá em 4 módulos complementares compostos por conteúdos informativos, exercícios remotos, rodas de conversa, avaliação e caderno síntese. Os encontros virtuais acontecerão no período entre 18 de outubro e 10 de dezembro.

A inscrição do negócio comunitário no TRILHAS PARA EXPORTAÇÃO poderá ser feita através do seguinte link: https://docs.google.com/forms/d/1u8fOX5LelSeyhb4BVj4R7VWbmebiD94pI–X5Lok3Qs/edit?usp=sharing

Período de inscrição: 15/09/2021 a 06/1062021

Porta-voz disponível para entrevista: Gabriel Leão, integrante da equipe de Negócios Sustentáveis da Conexsus e um dos coordenadores da iniciativa.

O Trilhas para Exportação é uma iniciativa do movimento Negócios pela Terra e da Conexsus, com o apoio dos programas financiados pelo UK in Brazil, Partnerships for Forests e Programa de Facilitação de Comércio Brasil – Reino Unido, implementados pela Palladium: Make It Possible.

O programa conta também com a parceria da Associação Floresta Protegida, Bio Fair Trade, Central do Cerrado, COOPAVAM, Empório do Cerrado, Mulheres no Comex, Observatório Castanha-da-Amazônia, Origens Brasil, UNICAFES e WWF.

Anastacio Sousa, pescador da localidade de Caraubas no Municipio de General Sampaio, Sertao Central, Ceara. Territorio da Cidadania dos Vales do Curu e Aracatiacu. Ministerio do Desenvolvimento Agrario, 2010. Foto: Eduardo Aigner.

