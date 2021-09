Vereador Luciano indica ao prefeito privatizar o serviço de iluminação pública

O vereador Darli Luciano da Silva (Pode) apresentou na Sessão Ordinária de terça-feira (08.09) a Indicação 355/2021 sugerindo ao prefeito Valdemar Gamba o estudo de viabilidade e chamamento da população para audiência pública sobre a possibilidade de privatização dos serviços de iluminação pública.

Luciano explicou que os problemas enfrentados pela sociedade altaflorestense referentes a iluminação pública vem de várias gestões, mas nos últimos meses a situação tem se agravado.

“A falta de materiais, profissionais e equipamentos tem levado a população a sofrer com falta de segurança e desconforto com a escuridão que paira pelas ruas de nossa cidade. Sabedores de que vários serviços podem ser repassados para terceiros e essa prática tem se mostrado eficiente para a melhoria de vários serviços. Assim sendo, solicito que o Executivo Municipal, através da equipe responsável faça um estudo da viabilidade da concessão com chamamento da população para participar da decisão através de audiência pública para assim tentarmos sanar de vez os problemas referentes ao tema”, disse.

LINDOMAR LEAL Assessoria de Imprensa