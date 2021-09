Duplo homicídio em Nova Guarita: empresário e funcionária foram degolados

As vítimas do duplo homicídio ocorrido nesta quarta-feira, em Nova Guarita foram identificadas como Cleyton de Oliveira, 33 anos, empresário que trabalhava com compra e venda de imóveis, conhecido como “Cleitinho”, e sua funcionária, Ana Cristina Correia dos Santos, 50 anos.

De acordo com as informações policiais, eles foram amarrados, torturados e degolados dentro da residência de Cleyton, no centro da cidade.

Os corpos foram encontrados pela esposa do empresário, que encontrou os corpos numa poça de sangue no escritório da residência.

Não foi informado se algo foi roubado. Ainda não se sabe qual teria sido a motivação do crime.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Terra Nova do Norte.

Nortão Online