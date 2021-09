Reunião chamada pela Seduc termina com interferência da Vigilância Sanitária

O inicio da semana foi marcado pela presença de alguns servidores da Seduc em Alta Floresta. A vinda dos mesmos se deu pelo motivo da mudança da Escola Militar Dom Pedro II para o prédio onde funciona a Escola Vitória Furlani da Riva. Eles se reuniram com os educadores que trabalham na escola e repassaram os novos moldes operantes do prédio onde funcionava até então, apenas a Escola Vitória Furlani da Riva.

De acordo com informações de alguns educadores que trabalham nessa escola, a presença desses servidores da Seduc serviu apenas para informar que a partir da presente data, o prédio onde está instalado a escola Furlani da Riva será destinado a Escola Militar Dom Pedro II. Inicialmente, os horários de atendimento serão divididos entre as duas unidades escolares, ficando a escola pioneira com os atendimentos pela manhã e noite e a Escola Militar atendendo apenas no período vespertino.

Essa decisão, no entanto, deve ser apenas paliativo, já que a escola pioneira, fundada em 1977 para atender as necessidades das famílias que para cá migraram, a maioria oriunda da região Sul, está perto do seu fim em Alta Floresta.

Já a reunião envolvendo o órgão do governo e comunidade escolar acabou antes do previsto, após denúncia de descumprimento das regras de biossegurança.

Nilson James – Jornal O Diário