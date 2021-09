Câmara promove debate sobre mudanças no ordenamento territorial

A Prefeitura de Alta Floresta implementou uma série de mudanças na forma de atendimento e também na resposta aos projetos cadastrados junto a Direção de Cidades, mais precisamente no setor de engenharia e arquitetura, com o propósito de efetivamente fazer valer a legislação vigente.

As mudanças afetaram diretamente os profissionais desses dois setores no município e para esclarecer sobre a nova estrutura organizacional do setor, a Câmara Municipal promoveu na tarde desta segunda-feira (30.08) uma reunião entre a equipe técnica da prefeitura e os profissionais de engenharia e arquitetura do município.

Durante a apresentação dos resultados obtidos com a nova organização, tanto o secretário de Governo, Gestão e Planejamento, Robson Quintino, quanto a equipe de engenharia e arquitetura afirmaram que a administração está elaborando do Código de Obras. Contudo, enquanto a nova legislação não entra em vigor, o Executivo Municipal irá aplicar a legislação vigente.

Apesar da ausência de alguns profissionais, a reunião serviu para que engenheiros e arquitetos dialogassem com o setor da prefeitura sobre as mudanças e os prazos estabelecidos pela gestão municipal para aprovação de projetos arquitetônicos e a emissão de alvará de construção, por exemplo.

Participaram da reunião o prefeito Chico Gamba, os secretários Robson Quintino, Paulo Moreira (Fazenda), o Procurador-Geral Kleber Zinimar Geraldine Coutinho, Keytiane da Silva Morosini, chefe de engenharia e aprovação de projetos, os vereadores Oslen Dias dos Santos “Tuti”, presidente da Câmara, Marcos Menin, Douglas Teixeira, Claudinei de Jesus, Adelson da Silva Resende, Derci Paulo Trevisan “Pitoco”, Francisco Ailton dos Santos, Luciano Silva e José Vaz Neto “Eskiva”, e as vereadoras Leonice Klaus dos Santos e Ilmarli Teixeira.

LINDOMAR LEAL Assessoria de Imprensa