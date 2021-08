UNEMAT: Aulas para veteranos retornaram de forma remota na segunda-feira (30)

Esta segunda-feira (30/08) marca o retorno às aulas remotas dos veteranos para o Período Letivo 2021/2, da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat). Em razão da pandemia os componentes curriculares serão oferecidos de forma remota, de forma excepcional, por meio de tecnologias de informação e comunicação, meios digitais e demais modalidades remotas, no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa).

Somente estágios supervisionados e atividades práticas curriculares poderão ser desenvolvidos de forma presencial, observando-se todas as medidas de biossegurança. Elas são regulamentadas pela Resolução nº 051/2020-Conepe e Instrução Normativa nº 004/2021-Unemat, observando-se os decretos estaduais e municipais.

Acesse a Resolução aqui.

Os calouros, aprovados no Vestibular 2021/2, que utiliza notas das cinco últimas edições do Enem, iniciam as atividades no dia 13 de setembro, logo após o encerramento do Processo Seletivo.

MATRÍCULAS EXTRAORDINÁRIAS

O período extraordinário de solicitação de matrículas segue até o dia 8 de setembro.

As solicitações devem ser feitas pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa), que pode ser acessado clicando aqui.

HORÁRIOS

A Unemat ressalta que 2021/2 trata-se de um período regular e, ao contrário dos Períodos Letivos Suplementares Excepcionais (PLSEs), haverá horários para as turmas e, além dos pré-requisitos, o sistema validará eventuais choques de horário.

Por se tratar de um período letivo regular, não haverá o limite de 180 horas. Entretanto, deve-se planejar os horários que o aluno efetivamente tenha disponibilidade de acompanhar as aulas e desenvolver as demais propostas pelo docente responsável pela turma.

COMPONENTES CURRICULARES

São ofertadas turmas dos componentes curriculares da estrutura do discente; embora seja possível a matrícula em outros cursos, a Unemat recomenda que o aluno priorize a matrícula nos componentes da estrutura ao qual está vinculado. A Universidade destaca que os componentes correspondentes a Estágio Obrigatório e a Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) só podem ser cursados no curso em que o aluno está vinculado.

AULAS GRAVADAS

O ambiente de disponibilização de conteúdo, materiais, aulas e avaliação é o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmica (Sigaa). As atividades síncronas (webconferências ou web-encontros), obrigatoriamente deverão ser gravadas e disponibilizadas na turma virtual do Sigaa, de acordo com a Resolução nº 013/2021 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Conepe).

HISTÓRICO ESCOLAR

Ainda de acordo com a Resolução nº 013/2021-Conepe, por conta da circunstância de pandemia, somente os componentes curriculares cursados com aprovação se manterão presentes no Histórico Escolar dos alunos, como vinha acontecendo nos PLSEs.

Assessoria