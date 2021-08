Prefeito Júlio César e sua comitiva visitou a Aldeia Dinossauro

Nessa terça-feira (24) a comitiva do Prefeito Júlio César que esteve composta pela primeira-dama e secretária de assistência social Karyne Scorssato, do secretário de educação Fabio Germano, do Hudson representando a educação do Estado, dentista Marco Aurélio representando a Secretaria Municipal de Saúde e o Presidente da Câmara de Vereadores Leilson Feitosa, estiveram visitando a Aldeia Dinossauro, e participando de uma reunião que contou com a presença do deputado estadual Romoaldo Junior.

Na oportunidade, o prefeito Sr. Júlio César, fez questão de agradecer o convite feito pelo Tarawi, pelo cacique seu Zé e o cacique geral Elenildo. “ Participamos de uma importante reunião com o povo indígena e com o deputado Romoaldo Junior, no qual ouvimos quais são as demandas que a Aldeia Dinossauro necessita. Segundo os caciques a principal demanda é a questão da ajuda para transportar os alunos até a Aldeia Kururuzinho onde está localizada a escola, depois falaram sobre saúde e a construção de banheiros. Quero dizer que foi um dia muito proveitoso, pois conhecemos além da realidade deles as belezas naturais que estão no Rio Teles Pires e que pertencem ao município de Apiacás”. Diz o prefeito.

