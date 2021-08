AMM e TCE discutem maneiras de diminuir índice de evasão escolar devido à pandemia em MT

A meta é mobilizar as entidades e as prefeituras para ampliar a efetividade da plataforma Busca Ativa Escolar, desenvolvida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

Membros da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM) e Tribunal de Contas Estadual (TCE) realizam uma live, na próxima quarta-feira (25), às 9h, para discutir o abandono e a evasão escolar neste período de pandemia.

A live será uma continuidade do lançamento da ferramenta pelo TCE, quando foi apresentada a nota técnica elaborada pelo órgão de controle externo e enviada aos gestores.

Um novo encontro com os prefeitos e secretários municipais será marcado para dialogar com mais profundidade sobre o tema.

O presidente da AMM, Neurilan Fraga, destaca que é essencial discutir o assunto com os prefeitos em um momento em que o retorno das aulas presenciais ainda está acontecendo, e continua gerando polêmica. Ele frisa a necessidade de tratar sobre a condição do abandono e a evasão escolar.

De acordo com o supervisor da estratégia Busca Ativa Escolar, conselheiro e ouvidor-geral do TCE, Antonio Joaquim, a mobilização entre as instituições é importante para combater a evasão escolar no Brasil, que tem números assustadores, com eerca de 5 milhões de crianças e adolescentes fora da sala de aula.

Também participam da live membros da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), Secretaria Estadual de Educação (Seduc), Uncme, Ministério Público (MPE) e Assembleia Legislativa.

G1 MT