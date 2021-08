Campanha Agosto Lilás de Conscientização e Combate à Violência contra a Mulher

Nesta quinta-feira 12 de Agosto de 2021 a Secretaria de Assistência Social/CRAS, no encerramento do circuito de palestras na Rádio Tem, a Campanha “Agosto Lilás”, um mês que tem como finalidade enfatizar a prevenção da violência contra a mulher, através do enfretamento e a conscientização para coibir este tipo de violência, buscando informar e divulgar canais de denúncia com palestras veiculadas na programação da rádio Tem FM.

A Psicóloga Iohana da Cruz Duarte e a Assistente Social Michele Rupolo e a Coordenadora do CRAS Dariléia Marin, que fazem parte da equipe da Primeira Dama Nair Valentim Moreira, deram início às palestras, onde foram abordados vários assuntos com explicações da temática sobre o papel da Proteção Básica e como ter acesso aos canais e serviços da Rede de Atendimento para denúncias, sempre destacando a importância da prevenção a violência contra a mulher em qualquer circunstância.

O Cronograma da Programação contou com a participação de Iraci Zeczkoski da Delegacia de Polícia Civil, que apresentou o número de ocorrências no Município de Paranaíta e seus canais de denúncias. Representando o Ministério Público teve a participação da Drª Laís Resende, explicando detalhadamente sobre a Lei Maria da Penha, pontuando sobre as penalidades, representações e denúncias, além de enfatizar como identificar os diversos tipos de agressões à mulher e os métodos para evitar este tipo de violência. Do Núcleo de apoio a Saúde da Família (NASF), a Psicóloga Suzanne Cabestré, abordou temas como traumas e danos ocasionados devido à violência, relacionamentos abusivos contra mulher, e a divulgação dos canais de denúncia, assim finalizou as palestras na FM Tem de Campanha Agosto Lilás. Vale ressaltar que este é um assunto de grande importância, um tema que não deve ser lembrado em apenas uma semana ou em um mês, mas todos os dias, como forma de ampliar ainda mais o conhecimento da sociedade à respeito deste tipo de agressão , e evitar que mais mulheres passem por situações de abuso.

A Primeira Dama Nair Valentim Moreira em nome Gestão Municipal e de toda a equipe da Assistência Social/CRAS parabeniza e agradece todo o apoio das pessoas envolvidas neste ato de conscientização e amor ao próximo, e principalmente pela participação efetiva de todos os representantes dos órgãos que atuaram nesta Campanha, por somar e fortalecer ainda mais nesta luta de enfrentamento da violência contra a mulher.

A Secretaria de Assistência Social em continuidade à Campanha Agosto desafia você a entrar conosco nessa luta de enfrentamento a violência contra a mulher. Não fique de fora, grave seu vídeo com o sinal vermelho na mãe e divulgue em suas redes sociais.

NÃO SE CALE. DENUNCIE!

Assessoria