Governo de MT investe R$ 8 milhões em obra e entrega ampliação do Hospital Regional de Colíder

O governador Mauro Mendes e o secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, entregam nesta quinta-feira (29.07) a ala ampliada do Hospital Regional de Colíder. A inauguração da nova ala está marcada para 14 horas e faz parte da agenda que o governador cumprirá no município e em Guarantã do Norte no mesmo dia.

Após a solenidade, o governador e o secretário atenderão a imprensa em entrevista coletiva.

Para a construção da nova ala foram investidos R$ 8 milhões, já para a aquisição de móveis e equipamentos, o governo investiu mais R$ 1,5 milhão. A ampliação contou com incremento de 1,17 mil metros quadrados ao hospital.

Serão 20 novos leitos de enfermaria na unidade, que é referência para seis municípios da região.

SES-MT