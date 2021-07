Paranaíta agora conta com diagnóstico precoce para tratamento Dermatológico da população

Na manhã de terça-feira (20), esteve no município de Paranaíta o Coordenador de Campo Teles Saúde – Mato Grosso, Valdelirio Venites, ministrando a capacitação de um novo serviço para Secretaria de Saúde, o telediagnostico em imagem.

O serviço denominado teledermatoscopia proporciona aos Profissionais da Saúde que consigam desenvolver com eficácia o exame de lesões de pele em pacientes que necessitam desse tratamento que estará disponível nas Unidades de Saúde da Família. Os pacientes passarão por uma consulta médica, após todos os procedimentos serão conduzidos às enfermeiras, que realizam o registro fotográfico de alta tecnologia com imagem ampliada em 100 vezes. Neste sentido o paciente com maior urgência será encaminhado ao dermatologista, que através de laudo da lesão identificará a real circunstância da situação se possui risco à saúde do paciente. Esse procedimento médico indicará a classificação das lesões, se grave ou não, e se podem ocasionar doenças como câncer de pele entre outras.

A partir deste momento o Município de Paranaíta contará com mais esse avanço tecnológico na Saúde, e com toda a agilidade necessária, pois o paciente que passar pelo exame de dermatoscopia, já terá no dia seguinte seu laudo em mãos, se necessário o paciente terá acesso direto a um tratamento, pois dependendo do grau da situação será encaminhado ao dermatologista.

Conforme explica Valdelirio Venites, este novo procedimento trás muitas vantagens, pois dispensa a necessidade do paciente sair do município evitando viagem e possíveis transtornos, essa filtragem com classificação de quem realmente precisa se encaminhado ou não, evitando gastos desnecessários contribuindo para a economia, bem como facilitando aos usuários o acesso ao tratamento dermatológico. O sistema é semelhante ao que o município já usufrui com o eletrocardiograma, onde são gerados laudos do profissional médico que está na Unidade de Saúde, podendo assim melhorar em vários fatores o acompanhamento do paciente.