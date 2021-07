Prefeitura recebe doação da Cooperativa de Crédito SICOOB para ajudar na vacinação contra a Covid-19

O prefeito Júlio César acompanhado da vice-prefeita e secretária de saúde Fabiana Pessoa, estiveram reunidos com a equipe da Cooperativa de Crédito SICOOB que realizaram a doação de materiais e insumos para a Secretaria de Saúde. Essa doação está diretamente ligada ao movimento “Unidos pela Vacina” que reúne entidades, empresas, associações e ONGs com o objetivo de tornar a vacinação viável para todos os brasileiros até setembro deste ano.

De acordo com o prefeito, Sr. Júlio César, essa parceria entre Prefeitura e SICOOB é de extrema importância. “ Mais uma vez quero agradecer a parceria que a Cooperativa de Crédito SICOOB está tendo com a Prefeitura Municipal de Apiacás, já fomos parceiros na Live Solidária e hoje a ajuda vem de encontro com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que diz respeito a vacinação contra a Covid-19. Mais uma vez agradeço a parceria do SICOOB”. Diz o prefeito.

Já a vice-prefeita e secretária de saúde, Sra. Fabiana Pessoa, lembra da importância dos materiais e insumos que foram doados pelo SICOOB. “Para nós da Secretaria de Saúde toda doação é muito bem-vinda, hoje estamos recebendo da equipe da Cooperativa SICOOB vários materiais e insumos entre eles: seringas de plástico descartáveis, caixa coletora de materiais perfurocortante, pacotes de algodão, caixa térmica de 47,3 litros com termômetro digital, caixa térmica com termômetro digital de 15 litros, Álcool 70% liquido, câmara conservadora de vacina cap. 120 litros. Essa conquista não é só nossa, mais sim da população que será beneficiada através dos nossos serviços ofertados, principalmente na questão da vacinação contra à Covid-19. Deixo aqui minha gratidão ao SICOOB pelas doações e pela parceria com a nossa gestão”. Afirma a secretária.