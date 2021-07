Governo de MT investe R$ 2,2 milhões em equipamentos e entrega 40 viaturas para reforçar ações de combate aos incêndios florestais

O Governo de Mato Grosso inicia a fase de resposta à Temporada de Incêndios Florestais e desmatamento ilegal, nesta quinta-feira (01.07), com o emprego imediato de 40 viaturas, investimentos de R$ 2,2 milhões em equipamentos de segurança e reforço das operações nas localidades mais atingidas pelos incêndios.

O governador Mauro Mendes fez a abertura simbólica do início dos trabalhos de reforço ao combate aos incêndios florestais, com a presença do secretário nacional de Segurança Pública, Carlos Paim.

“O Governo disponibilizou R $73 milhões para investir no combate ao desmatamento e incêndios florestais. É um volume muito expressivo para equipamentos, helicóptero, viaturas, e toda a estrutura necessária para que possamos minimizar os impactos dos incêndios no nosso Estado e proteger esse patrimônio que é de todos nós. É um grande serviço que prestamos à humanidade”, afirma.

Mauro Mendes ressalta também a importância de que a população colabore com as medidas preventivas, já que a maioria dos incêndios começa por ação humana. Além disso, destaca ser essencial o auxílio do Governo Federal para combater o fogo nas áreas de responsabilidade da União, como as terras indígenas e Unidades de Conservação federais.

Para o secretário Nacional de Segurança Pública, Carlos Paim, o investimento em segurança pública realizado pelo Estado alavanca não só as ações de prevenção, mas a economia. “Saio daqui muito feliz em conhecer as ações estruturantes, parabenizo a todos que estão à frente dessas ações, vamos proteger o nosso meio ambiente, ele é de todos nós de cada um brasileiro, é o nosso dever”.

A secretária de Estado de Meio Ambiente, Mauren Lazzaretti, conta que esta é apenas uma etapa de um plano estratégico que está sendo colocado em prática pelo Governo de Mato Grosso, idealizado pelo Comitê Estratégico para o Combate do Desmatamento Ilegal, a Exploração Florestal Ilegal e aos Incêndios Florestais (CEDIF-MT), que é presidido pelo governador.

“Esta entrega é fruto de um trabalho conjunto realizado em Mato Grosso, que está sendo elogiado por outros Estados. O trabalho preventivo foi muito intenso desde o início do ano, o que nos rendeu o resultado de uma redução de 84% nos focos de calor no Pantanal. O nosso objetivo é preservar a vida humana, os recursos naturais, e a saúde da população”, explica a gestora.

Entre as ações preventivas realizadas pelo Estado estão a capacitação, desde o início do ano, de mais de 400 pessoas só no Pantanal, formação de brigadas indígenas, militares e municipais, distribuição de cerca de 1.200 abafadores ecológicos e construção de aceiros mecânicos em locais estratégicos como a Rodovia Transpantaneira e Parque Estadual Encontro das Águas.

O secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, destaca que os crimes ambientais, como queimadas e desmatamento ilegal, terão tolerância zero e que o Estado está preparado para não permitir que incêndios criminosos fiquem impunes.

“Não vamos tolerar queimadas e incêndios florestais. A determinação do governador é tolerância zero e quem insistir na prática, nós vamos punir. A temporada está lançada, as queimadas estão proibidas, e o empenho do Governo é utilizar toda a nossa estrutura para evitar que tenhamos incêndios de grandes proporções”, afirma.

Ele cita que a inauguração de unidades do Corpo de Bombeiros Militar (CBM-MT) na cabeceira do Pantanal, em Poconé, em Santo Antônio do Leverger e em Tangará da Serra são estratégicas para aumentar a atuação e efetividade do combate aos incêndios nesses municípios.

Também estiveram presentes o secretário nacional de Relações Integradas do Ministério da Justiça, Glauco Silva, os deputados estaduais Xuxu Dal Molin, Valmir Moreto, Elizeu Nascimento e João Batista, o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, os comandantes-gerais do Corpo de Bombeiros, Alessandro Borges, e da Polícia Militar, Jonildo José de Assis, o delegado da Polícia Civil, Fernando Vasco, o diretor da Politec, Rubens Okada, e o ex-governador Julio Campos.