Vereadores visitam a COMOV e destacam a importância da cooperativa para Alta Floresta

A vereadora Francisca Ilmarli Teixeira (PT), a vereadora Leonice Klaus dos Santos (PDT) e o vereador Reginaldo Luiz da Silva (Republicanos), o Naldo da Pista, visitaram recentemente a Cooperativa Mista Ouro Verde (COMOV), na Comunidade Ouro Verde, no Setor Sul, zona rural do município de Alta Floresta para conhecer a produção e o trabalho realizado pela cooperativa no município.

A vereadora Leonice parabenizou a cooperativa pela produção dos alimentos que são comercializados no mercado interno de Alta Floreta e na região. “Devemos dar muito valor na cooperativa, estão de parabéns e nós representantes do município devemos ajudar para que a cooperativa cresça”, frisou.

A vereadora Ilmarli destacou a qualidade dos produtos e a importância da cooperativa para a economia de Alta Floresta. “É uma cooperativa de suma importância para o processo econômico do município, precisa do fortalecimento também e é necessária porque são produtos produzidos na própria região e que geram para o município o retorno e a economia. Parabéns a cooperativa que mesmo em tempos de pandemia se mantém firme promovendo o crescimento econômico, gerando emprego e renda para o município”, parabenizou.

O vereador Naldo da Pista considerou importante a visita para conhecer o processo de produção da cooperativa. “Fomos até a Cooperativa para ver os produtos que são feitos, olhar a estrutura que temos em nosso município e que poucos conhecem e que é tudo comprado do produtor da nossa região”, ressaltou.