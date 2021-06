Pedro Hallal defende lockdown nacional de 3 semanas e vacinação diária de 1,5 milhão de pessoas

Em depoimento à CPI da Covid, o epidemiologista Pedro Hallal disse que lockdown nacional de três semanas e vacinação diária de 1,5 milhão de pessoas por dia seriam a saída para que o Brasil conseguisse reduzir o número de mortos e casos da doença.

“O Brasil precisa vacinar, em média, 1,5 milhão por dia. Felizmente, esse número foi alcançado às vezes. O Brasil precisa, urgentemente, parar o país integralmente em três semanas, para que a gente possa colocar os números lá no chão – que nem aconteceu na cidade de Araraquara -, aí a gente parta para uma vacinação acelerada”, declarou.

O epidemiologista também responsabilizou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pelas mortes por Covid-19, devido ao seu negacionismo. Na perspectiva de Hallal, os ministros que geriram a Saúde do país cometeram erros e acertos, mas que nenhum deles foi diretamente o responsável pelo avanço das mortes.

“Infelizmente, a postura do presidente da República, como líder maior da nação, é a pior de todas as posturas que nós observamos enquanto cientistas durante essa pandemia”, disse.

A CPI ouve nesta quinta-feira também Jurema Werneck, diretora executiva da Anistia Internacional Brasil e representante do Movimento Alerta. Ela aborda dados coletados sobre mortes ocorridas por conta da Covid-19.

Os depoimentos estavam previstos inicialmente para a próxima sexta-feira (25), mas foram antecipados pelo presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM). Devido à mudança, o depoimento do assessor do Palácio do Planalto Filipe Martins, previsto para a esta quinta, foi adiado.