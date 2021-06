Governo federal pretende lançar programa de financiamento habitacional para policiais

O governo federal pretende lançar nos próximos dias o programa “Habite Seguro”, um financiamento habitacional especial para policiais com salários de até R$ 7 mil. A medida é vista como um aceno eleitoral à base aliada do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O programa terá neste primeiro ano, investimento de R$ 100 milhões.

O “Habite Seguro” é voltado para profissionais das polícias federal, rodoviária federal e civis, militares, penais, corpo de bombeiros militares e institutos de criminalística, medicina legal e de identificação.

Entre as linhas de créditos estão opções com juros reduzidos e financiamento de até 100% do valor do imóvel. O objetivo do projeto é tirar as forças de áreas de risco dominadas pelo crime organizado e deve beneficiar 10 mil famílias em 2021. “Esse programa não resolve nem a questão habitacional e nem a questão da segurança dessas categorias, porque o alcance é muito pequeno e não está associado e articulado com mecanismos de proteção e de policiamento de militares e bombeiros”, afirma Kazuo Nakano, arquiteto e urbanista.

Redação TV Cultura