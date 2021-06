Prefeitura Municipal investe na Comunidade Ipê Florido

A Prefeitura Municipal de Apiacás juntamente com a Secretaria Municipal de Agricultura, vem fomentando e incentivando o desenvolvimento da agricultura familiar e pequenos produtores na comunidade Ipê Florido também conhecido como Chácara dos Idosos, através de ações de preparo do solo como: doação de hora de trator, distribuição de calcário, distribuição de árvores frutíferas, além da entrega do memorial descritivo. Já a Secretaria de Urbanismo realizou a implantação da iluminação pública, patrolamento das ruas e a coleta de lixo uma vez por mês. A Secretaria de Educação em parceria com o Departamento de Esportes realizou a limpeza no campinho de futebol da comunidade doando traves, bolas e redes para invectivar a pratica esportiva. A Secretaria de Assistência Social oferece seus atendimentos tanto pelo CRAS quanto pelo CREAS e faz a distribuição de cestas básicas. A Secretaria Municipal de Saúde também tem cuidado dos moradores da comunidade com muito carinho, promovendo atendimentos no PSF 2 com médico, enfermeira e o dentista, além da agente comunitária de saúde que realiza visita mensalmente.

De acordo com o prefeito Júlio César, sua gestão está sendo pautada em melhorar a qualidade de vida da população. “ Minha preocupação é melhorar a qualidade de vida dos nossos cidadãos, assim como já fizemos vários benefícios no Residencial Sueli Pastorello, fizemos também na Comunidade Ipê Florido, onde entregamos o memorial descritivo, horas gratuitas de trator, doação de calcário, iluminação pública, entre outros serviços que nunca tinha sido ofertado para eles. Sei que estamos no caminho certo para termos um município cada dia melhor”. Diz o prefeito.

Já a vice-prefeita, Sra. Fabiana Pessoa, lembra que além de investir na qualidade de vida desses moradores é preciso dar incentivo para que eles venham começar a produzir. “ Melhorar a qualidade de vida de toda nossa população sempre foi um dos assuntos mais discutidos por mim e pelo prefeito Júlio, e é isso que estamos fazendo. Cada Secretaria tem investido de alguma forma em melhorias no atendimento ao cidadão, objetivando promover saúde de qualidade, educação e outros parâmetros que afetam a vida humana”. Ressalta a vice-prefeita.