Força Tática de Sinop reforça ação para prender bando que assaltou cooperativas no Nortão

O major e comandante da Força Tática de Sinop, Rodrigo Varela, está liderando equipe formada por oito militares que integram a força policial que mantém barreiras na região de Nova Bandeirantes (521 quilômetros de Sinop) onde criminosos fortemente armados assaltaram duas cooperativas de créditos, na última sexta-feira. “O cerco continua mantido. Várias barreiras na saída da cidade e o BOPE está averiguando vestígios nas proximidades onde foram queimados os carros”, resumiu, ao Só Notícias. Há suspeita de isolamento em mata que está sendo apurada.

Uma equipe do Grupo de Operações Especiais (GOE) de Cuiabá também está na região fazendo os trabalhos necessários. “Por enquanto nada ainda. A única coisa que sabemos é para onde não foram. Não tem pista, ninguém sabe se estão em fazenda, pegou avião e sumiu, desceu rio. Suspeita de isolamento em fazenda, mas não sabemos o mato. Está complicado”, disse uma fonte de Só Notícias.

Também estão no local duas equipes da Força Tática de Alta Floresta, Batalhão de Operações Especiais (BOPE), uma aeronave do Centro Integrado de Operações Aéreas e equipes de Inteligência do 9º comando. Policiais de Peixoto de Azevedo também foram enviados. Estão em operação mais 50 militares.

Ainda não há estimativa de valor levado. O assalto foi na modalidade ‘novo cangaço’ com reféns usados como escudos humanos. Em uma das agências, cerca de 12 homens acabaram sendo obrigados a ficarem na frente, sem camisas, com as mãos na cabeça, enquanto os bandidos roubavam dinheiro. Eles fizeram diversos disparos para o alto para intimidar ação da polícia. Houve muito medo e apreensão de moradores. A PM informou ainda que os policiais dos Estados do Pará e Amazonas também foram comunicados do crime e intensificaram os patrulhamentos.

Só Notícias fez, com exclusividade, uma entrevista com o engenheiro eletricista, Ricardo Jacques da Silva, de 25 anos, que foi um dos reféns dos bandidos. Ele relatou o momento de terror que viveu até ser solto, juntamente com demais, a cerca de 38 km da cidade.