Israel cria remédio 100% eficaz contra casos graves da covid-19

Cientistas israelenses desenvolveram um remédio que apresentou em testes 100% de eficácia contra casos graves da covid-19. Segundo o grupo, que pertence à empresa de biotecnologia Bonus BioGroup, os 10 pacientes que foram tratados com o medicamento deixaram o hospital, em média, um dia após o início do tratamento. Eles tinham idades entre 45 e 75 anos, a maioria com comorbidades.

A nova droga, que recebeu o nome de MesenCure, é composta por células-tronco derivadas do tecido adiposo de doadores saudáveis, é transmitida aos pacientes por transfusão de sangue. A empresa diz que ela ajuda reduzir a inflamação dos pulmões, promover a regeneração do tecido pulmonar e aliviar os sintomas respiratórios causados pela covid-19.

Os resultados preliminares do ensaio clínico de fase I/II foram apresentados na última semana em uma conferência internacional em Nova Orleans, nos Estados Unidos.

De acordo com o jornal The Jerusalem Post, a equipe agora está trabalhando na publicação dos resultados em uma revista científica.

Após o sucesso nos ensaios iniciais, o Ministério da Saúde de Israel aprovou uma nova fase de testes que deve incluir mais 50 pacientes com coronavírus no Centro Médico Rambam, no norte do país.