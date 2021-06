Aposentados do Estado tem até dia 11 para regularizar situação e não ter benefício bloqueado

Faltando menos de 3 semanas para o término do Censo Previdenciário dos aposentados e pensionistas do Mato Grosso Previdência (MT Prev), 12.395 dos 36 mil convocados ainda não realizaram a atualização cadastral e podem ter o benefício bloqueado. O prazo termina em 11 de junho.

De acordo com a Diretoria de Previdência da autarquia, a maioria dos beneficiários que ainda não fizeram o recenseamento mora atualmente em Mato Grosso (11.016), seguido por Mato Grosso do Sul (564), Goiás (201), São Paulo (176) e Paraná (106). Os que residem em outros estados e no exterior somam 332 aposentados e pensionistas.

Para realizar o Censo, os segurados podem optar tanto pelo atendimento presencial, em Cuiabá, como pela internet. O agendamento para atendimento presencial deve ser feito via telefone 0800.647.3633 ou pelo site www.mtprev.mt.gov.br.

Na opção online, basta acessar o site do MT Prev, informar o CPF, clicar na opção “Censo Online” e anexar os documentos obrigatórios digitalizados.

É importante que o beneficiário providencie todos os documentos solicitados, devidamente atualizados, antes de iniciar o seu recenseamento. A atualização da certidão de nascimento e/ou casamento pode ser solicitada por meio do site www.registrocivil.org.br, ou pelo site da Anoreg MT (app.anoregmt.org.br).