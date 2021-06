Bombeiros de Alta Floresta fazem busca por homem supostamente desaparecido em mata

Ilustração

Nessa segunda (31) por volta nas 13h40 um produtor rural compareceu a 7ª CIBM com sede no município de Alta Floresta, registrando solicitação de busca por seu filho supostamente desaparecido. Ele relatou que algumas pegadas na direção da área de mato foram vistas, havendo suspeita de que o desaparecido possa ter adentrado na reserva florestal da propriedade. O homem relatou ainda que no decorrer do dia fez-se tentativas de encontrar o desaparecido onde acabou não tendo êxito.

De acordo com o BO do solicitante registrado na PJC ele informa que nesta data (31/05/2021) seu filho de 34 anos saiu de casa por volta das 07h00 e não havia retornado. Relata que está preocupado pois o filho faz uso de medicação antidepressiva e há alguns dias disse a uma tia que sentia vontade de sumir.”

Mediante essa solicitação, um Grupamento dos Bombeiros Militares formado pelo SD BM Arenas, Evandro e Fagundes se deslocaram ao local que fica na Comunidade Monte Santo, Rodovia MT-010 (Estrada Segunda Leste), zona rural de Alta Floresta-MT, para proceder aos trabalhos de busca do desaparecido.