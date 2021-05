Adolescentes de Brasília são resgatadas em casa de prostituição de MT e aliciadoras presas

Ilustração

Duas adolescentes que estavam em uma casa de prostituição foram resgatadas nesta quarta-feira (26), por policiais civis de Querência. Na ocasião, duas mulheres foram presas em flagrante por favorecimento à prostituição e tráfico de pessoas para exploração sexual.

A Delegacia da Polícia Civil do município foi comunicada pela Delegacia de Repressão a Sequestros de Brasília (DF) sobre o possível desaparecimento de uma adolescente de 15 anos, cuja mãe estaria em Querência e sendo impedida de deixar o local por dívidas em uma casa de prostituição.



A equipe da Delegacia iniciou as investigações que resultaram na identificação do local e após monitoramento, os policiais civis confirmaram as denúncias.



Ao entrar no local, a equipe policial se deparou com duas adolescentes, a de 15 anos e outra de 17, ambas vindas de Brasília para Querência, há aproximadamente uma semana, para se entregarem à prostituição. Na casa também foram identificadas duas mulheres, uma delas a gerente do estabelecimento, e outra a responsável pelo aliciamento e transporte das menores até Querência. As suspeitas foram presas em flagrante pelos crimes de favorecimento à prostituição e tráfico de pessoas para fins de exploração sexual.



O delegado Rogério Gomes explica que as investigações continuam, uma vez que há indícios de participação de outras pessoas nos crimes.