Governador decreta quarentena obrigatória em todo Estado

Governo do Estado pública nada de hoje (24/06), o decreto nº 532 que estabelece quarentena obrigatória a em todo estado, por 14 dias .

“Art. 5º

§1° Atingida determinada classificação de risco, as medidas de restrição correspondentes devem ser aplicadas por, no mínimo, 14 (quatroze) dias, ainda que, neste período, ocorra o rebaixamento da classificação do Município.”

A situação na saúde pública é calamitosa e a beira de colapsar. 87,5% dos leitos já estão ocupados.

Em Cuiabá, na rede privada, já não existem mais leitos disponíveis, e os infectados por covid-19, mesmo em estado grave não estão sendo internados.

