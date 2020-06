PGR liga deputado de MT ao uso de perfis falsos e atos antidemocráticos

O vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques, responsável pelo inquérito que investiga o financiamento de manifestações ilegais, mirou na atuação de perfis falsos usados para a propagação de mensagens antidemocráticas, sobretudo na forma de “hashtags”.



No despacho em que pede as diligências ocorridas da terça-feira passada, ele indica que parlamentares utilizam os chamados robôs virtuais.



Jaques afirma que a “hashtag” #TodoPoderEmanaDoPovo alcançou as primeiras colocações no ranking de publicações promovidas por perfis falsos em abril.



Acrescenta que tal mensagem foi amplamente disseminada pelos canais do deputado José Medeiros (Podemos-MT). Ele, porém, não foi alvo da operação da semana passada.



Fenômeno semelhante ocorreu com a mensagem #intervenção militar com Bolsonaro no poder, que chegou aos assuntos mais comentados do Twitter.



De acordo com o procurador, essa “hashtag” foi amplamente reproduzida pelos seguidores do perfil @DrMarceloFrazol, atribuído a Marcelo Frazão de Almeida, do canal “Direita TV News” no YouTube”, diz o inquérito.

Fonte: Folha max