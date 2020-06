Filha de Olavo de Carvalho diz que sabia onde estava Queiroz: “ninguém nos ouviu”

Heloísa de Carvalho, filha de Olavo de Carvalho, “guru” do governo Bolsonaro, foi uma das denunciantes de que o paradeiro de Fabrício Queiroz era a casa em Atibaia, no interior de São Paulo, onde o ex-assessor foi preso hoje (18) pela Polícia Civil de São Paulo.

“A gente sabia e ninguém nos ouviu”, disse Heloísa ao mostrar uma postagem feita em uma rede social, em maio deste ano, onde aparece a fachada do escritório do advogado da família Bolsonaro, Frederick Wassef, que é proprietário do imóvel onde Queiroz foi preso na cidade de Atibaia. O texto informava que Queiroz estava lá.

https://www.instagram.com/p/CAbm9WbnrHo/?utm_source=ig_embed

A publicação foi feita por seu amigo Bruno Vieira Maia, conhecido como Todd Tomorrow, que concorreu para deputado federal na última eleição pelo PSOL em São Paulo. Segundo a postagem, Bruno estava acompanhado de Heloísa.

Hoje, após a prisão do ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), os amigos voltaram para frente da casa onde Queiroz foi preso para “comemorar”, segundo eles.

“Nós estamos celebrando o início do fim da nossa investigação que ninguém deu bola”, afirmam em um vídeo divulgado pela CNN Brasil, enquanto seguravam um copo com suco de laranja.

Heloísa ainda disse que tinha informações de que Queiroz estava em Atibaia desde o começo do ano passado.

“Desde abril, maio de 2019 que eu sabia que ele estava aqui. Eu recebi a informação através de um jornalista e descobri que ele vivia neste bairro e nesta casa. Desde o ano passado que eu falava que ele estava aqui”.

Heloisa é a mais velha dos oito filhos de Olavo. Em dezembro de 2019, ela lançou o livro Meu Pai, o Guru do Presidente – A Face Ainda Oculta de Olavo de Carvalho, na qual lança várias críticas ao pai, principalmente a de negligência e abandono na criação dos filhos.

O Yahoo tentou contato com Bruno e Heloísa, mas não obteve retorno até o fechamento dessa matéria.

Fonte Yahoo Notícias