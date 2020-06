Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, é preso no interior de SP

O Ministério Público do Rio de Janeiro prendeu no início desta quinta-feira (18) o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), Fabrício Queiroz.

Queiroz e Flavio Bolsonaro são investigados pelo esquema da rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

Ainda conforme a emissora, o MP-RJ também cumpre mandados de busca e apreensão em diversos endereços da capital fluminense. Um deles é a casa de Bento Ribeiro, imóvel que aparece na relação de bens do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Queiroz será levado para São Paulo, no Palácio da Polícia, para procedimentos legais. Posteriormente, ele deve ser transferido ainda nesta quinta-feira para o Rio de Janeiro.