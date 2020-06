Criança de um ano, filho de cinegrafista altaflorestense, morre em grave acidente

Um gravíssimo acidente ocorrido por volta de meio dia desta segunda-feira, 15, na região da 5ª Oeste (área rural do município) ceifou a vida do pequeno Icaro Gael Claudino Ferreira da Rocha, que havia acabado de completar 1 ano de vida no último dia 29, filho do Jeferson Claudino e Júlia Emanuelle, o pai é cinegrafista da TV Nativa.

Segundo registros, no automóvel, um fiat Uno, estavam além da criança, quatro adultos, os dois avós maternos, a mãe e um tio da criança.

Por meio de Nota de pesar, em suas páginas nas mídias sociais, a direção da TV Nativa lamentou o acidente fatal e postou fotos do pequeno Ícaro Gael junto a seus pais.

“Nota de Pesar

É com extrema tristeza que nós da Tv Nativa comunicamos o falecimento de Ícaro Gael Claudino Ferreira da Rocha, filho do nosso cinegrafista Jeferson Claudino. O pequeno Ícaro, de apenas 01 ano de idade, foi vítima de um acidente de carro no início da tarde desta segunda-feira (15). Diante dessa perca irreparável, pedimos a Deus o consolo para os pais Jeferson e Júlia Emanuelle e familiares.”

Em menos de 24 horas a Nota de pesar já tinha mais de mil mensagens pesarosas e 355 compartilhamentos.

Dentre as mensagens, uma seguidora revelou que, “dia desses”, o cinegrafista tinha ido em seu serviço para gravar uma reportagem e, “e falou do filho com tanto Amor, os olhos dele brilhavam, só Jesus pra confortá-los nesse momento. Força meu Amigo. Força Julia”, comentou a seguidora.