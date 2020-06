Dia dos Namorados: PROCON – ALTA FLORESTA orienta consumidores para as compras

No próximo dia 12 de junho muitos casais provavelmente vão comemorar o Dia dos Namorados, o que tradicionalmente inclui a troca de presentes. Para auxiliar os enamorados que pretendem presentar seus companheiros ou companheiras, o Procon de ALTA FLORESTA elaborou um informativo com orientações e dicas sobre os cuidados a serem observados na hora da compra dos produtos ou serviços.

Nessa época, os setores que costumam ter maior procura são os de vestuários, perfumes, calçados, cosméticos e flores ou chocolates, que normalmente oferecem opções especiais para a data e entregas em domicílio, o que vem a ser essencial devido à pandemia do Coronavírus.

A primeira coisa a se fazer, seja virtual ou presencialmente, é pesquisar. O Coordenador Executivo Celço Ferreira, aconselha que o consumidor pesquise, em vários locais e sites, os preços dos produtos ou dos serviços que pretende comprar para presentear, esse orçamento pode ser feito via internet ou telefone, evitando aglomerações. Tenha certeza se realmente é necessário fazer parcelamentos e, principalmente, de lembrar-se de pedir desconto caso o pagamento seja feito em dinheiro.

Não custa lembrar também que o comerciante só tem a obrigação de trocar o produto comprado em caso de defeito. Se a aquisição acontecer pela internet, o cliente tem até 7 dias a partir da compra ou recebimento do produto, para desistir do produto e receber o valor pago de volta.

Lembre-se que a troca sem apresentação de defeito/vicio do produto é uma cortesia da loja ou do fabricante. Por isso, caso precise do benefício, o consumidor deve acertar previamente com o lojista e pedir a garantia da troca por escrito, na etiqueta ou na própria nota fiscal.

Se a compra se tratar de produto eletrônico, solicite o teste no aparelho escolhido e a demonstração de funcionamento. Se o aparelho não funcionar, o fornecedor, pela lei 8.078/90, terá 30 dias para reparar o produto e devolvê-lo ao consumidor. Algumas lojas fazem a troca, nos primeiros dias da compra, do produto que apresente vícios. Este procedimento é uma liberalidade da empresa, portanto exija que esta oferta seja feita por escrito.

Nas compras pela internet é preciso verificar se constam no site o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), endereço físico e canais de troca e atendimento. Observe, também, se há cobrança de frete, existência de outras taxas e o prazo de entrega. Ao efetuar a compra, imprima ou salve em seu computador a página do site com os dados. Antes de enviar seus dados pessoais de seu cartão de crédito, observe se a conexão é segura.

ATENÇÃO não se esqueça de exigir a Nota Fiscaldo produto ou serviço. Ele é que comprova a relação de consumo e será necessário para reclamar, caso haja algum problema com o produto.

Cuidados ao receber a mercadoria – COVID-19:

Para evitar a propagação do coronavírus, evite contato corporal com o entregador, como aperto de mão, por exemplo.

Ao realizar pagamento em dinheiro, se possível, separe o valor exato da compra para evitar o manuseio de outras cédulas.

Quando o pagamento for por cartão, prefira que só você tenha contato com ele e logo depois o higienize.

Higienize as embalagens antes de abrir, se possível lavando com água e sabão, ou borrifando álcool 70% ou solução de água sanitária e água.

O Procon Alta Floresta informa que o atendimento está sendo realizado por meio de agendamento. Para agendamento ligue nos telefones (66) 3909-1040 ou (66) 3903-1036, no horário das 07h00min ás 13h00min, ou registre sua reclamação na plataforma online consumidor.gov.br.