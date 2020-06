Acusado de envolvimento no assassinato de Marielle é preso no Rio; ex bolsonarista ironiza: “condomínio de luxo…”

A Polícia Civil do Rio de Janeiro desencadeou uma operação na manhã desta quarta-feira (10) que levou à prisão o bombeiro Maxwell Simões Correa, o Suel, acusado de ser cúmplice do sargento da reserva da Polícia Militar Ronnie Lessa no assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, ocorrido em março de 2018.

No Twitter, o deputado Alexandre Frota, eleito na onda bolsonarista, ironizou, “mora em um condomínio de luxo ,casa 2 andares piscina ,e carros importados na garagem…” em seguida expondo o valor do salário do bombeiro, “R$ 3.000,00 por mês”.