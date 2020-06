TJ adia retorno das atividades presenciais para 30 de junho

O Tribunal de Justiça (TJ) anunciou um novo adiamento para o retorno das atividades presenciais, que estavam previstas para 15 de junho. A nova data, pelo menos por enquanto, é 30 de junho. Até os magistrados e servidores continuam em teletrabalho, como medida preventiva para evitar a transmissão da covid-19.

Em nota o Poder Judiciário afirmou que “entende que ainda não se apresentam as condições necessárias para a plena retomada das atividades presenciais”.

Com a nova portaria, permanecem suspensos os prazos processuais até 30 de junho. Conforme o novo documento, os atos processuais como audiências, sessões de julgamento do Tribunal do Júri, dos órgãos julgadores do Tribunal de Justiça e da Turma Recursal continuarão a ser realizados, exclusivamente, por meio de recurso tecnológico de videoconferência ou plenário virtual.

Já as citações e intimações serão realizadas, preferencialmente, por correio ou meio eletrônico, assim como os atos de penhora deverão ser realizados exclusivamente por meio eletrônico ou termo nos autos. (Com informações da assessoria)