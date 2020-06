“Guru” do governo, Olavo de Carvalho se irrita e ameaça Bolsonaro: “Vou te derrubar”

Considerado “guru” do governo Bolsonaro, Olavo de Carvalho se irritou com o presidente e afirmou que pode “derrubá-lo” se não receber apoio contra o que chamou de “milícia digital” contra ele.

“Esse Bolsonaro, o que ele fez para me defender? Bosta nenhuma! Chega lá, me dá uma condecoraçãozinha. Enfia a condecoração no seu cu! Se você não é capaz de me defender contra essa gente toda, eu não quero a sua amizade, porque eu fui seu amigo, mas você nunca foi meu amigo. Você foi tão meu amigo quanto a Peppa”, disse Olavo de Carvalho, citando o apelido jocoso de bolsonaristas para a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP), que rompeu com o governo.

Olavo, em seguida, reclama dos processos movidos contra ele e critica o ministro da Educação, Abraham Weintraub.

“Você só tira proveito e devolve o quê? É igual ao Weintraub, dá uma condecoração. Está brincando com isso, porra? Só essas multas que esses caras estão cobrando de mim é para me arruinar totalmente. Como é que eu vou poder sobreviver aqui nos Estados Unidos sem um tostão furado? Não dá para fazer isso. Se eu não posso ser remunerado pelo meu trabalho, vou viver do quê? Estou chegando nisso”, afirmou o “guru” do governo.

Carvalho ainda ameaçou processar Bolsonaro por prevaricação, alegando que o presidente testemunha crimes e não age contra eles.

“Vem esse presidente dizer que é meu amigo, você não é meu amigo não! Você simplesmente se aproveitou! E vai me dar uma condecoração? Enfia a condecoração no cu, não quero mais saber. E outra coisa: você não está agindo contra os bandidos. Eles cometem o crime e você os presencia em flagrante e não faz nada contra ele. Isso se chama prevaricação. Quer levar um processo de prevaricação de minha parte? Esse pessoal não consegue derrubar o seu governo, eu derrubo! Continue inativo, continue covarde. Eu derrubo essa merda desse seu governo!”, esbravejou.

