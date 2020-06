DEU RUIM: Casal briga por ciúmes e polícia descobre ponto de tráfico e prostituição

Uma mulher de 21 anos sofreu traumatismo craniano nessa terça-feira (02/06) após agredir e ameaçar o marido, 27. Ela estava com uma faca, foi empurrada por ele e bateu a cabeça contra um portão.

O caso aconteceu no centro de Nova Guarita (675 km de Cuiabá), por volta das 10h45. A Polícia Militar foi acionada quando a vítima estava no pronto-atendimento. No local, médicos informaram que ela tinha sofrido um traumatismo craniano encefálico moderado e tido crise convulsiva. Por conta disso, a mulher foi encaminhada às pressas para o Hospital Regional de Colíder.

Na porta do pronto-atendimento, os policiais encontraram o marido dela, que contou que os dois moram juntos há, aproximadamente, um ano e quatro meses.

Segundo o rapaz, nessa terça-feira, os dois estavam em casa, onde funciona um bar, e tiveram uma briga motivada por ciúmes. Foi o que motivou a mulher a partir para cima dele com uma faca.

Ele afirmou que tentou se defender e a empurrou, o que fez ela cair em cima do portão e bater a cabeça.

Os policiais que atenderam o caso descreveram no boletim de ocorrência que o suspeito estava com lesões no pescoço e no braço. Ele alegou terem sido causadas pela jovem.

Os militares, então, foram até a residência do casal ver se encontravam vestígios da história contada pelo homem, já que a mulher não tinha condições de contar sua versão.

FOnte: O LIVRE