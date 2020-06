Conhecido comprador de gado de Paranaíta morre após envolver-se em acidente de grandes proporções

Um acidente de grandes proporções vitimou um senhor de aproximadamente 40 anos de idade na manhã da última sexta-feira, dia 05 de maio, na zona rural do município de Paranaíta. A reportagem do Jornal O Diário apurou que o acidente envolveu uma caminhonete e uma motocicleta Tornado, que estava sendo pilotada pela vítima. As informações preliminares são de que um dos veículos estava na contra mão de direção, uma vez que houve uma colisão do lado direito da camionete.

Existe a possibilidade do acidente ter ocasionado devido à alta poeira da estrada, uma vez que elevada, bloqueou a visão dos condutores. Porém, informações transmitidas por populares que passavam pelo local do acidente, são de que o motociclista tentou ultrapassar um caminhão boiadeiro, mas não viu que na outra pista vinha a caminhonete, momento que teria se chocado contra o veículo.

Até o final da manhã desta sexta-feira, a Polícia Militar de Paranaíta ainda não havia registrado a ocorrência e nenhuma informação oficial pôde ser repassada para a reportagem. A vítima trata-se de um comprador de gado muito conhecido na região, ele morreu no local. O acidente teria acontecido entre 7:30h e 8:30h.

Bruno Felipe / Da Reportagem