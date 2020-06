Senadora esquece câmera ligada e aparece nua em videoconferência

No último fim de semana, a enadora mexicana Martha Lucía Micher acabou comentendo uma gafe durante uma videoconferência com membros de seus partido, Banco do México, e alguns jornalistas.

A parlamentar, de 66 anos, esquecer de desligar a câmera de seu computador após sua participação no encontro. Momentos depois, sem perceber, apareceu na reunião trocando de roupa.

De acordo com o jornal britânico Daily Mail, a gafe só repercutiu agora pois um dos participantes, ainda não identificado, divulgou as imagens.

Ao jornal, a senadora pediu desculpa pelo incidente e disse que tem sido alvo de ataques e bullying nas redes sociais.

“Sou Malu Micher e não tenho vergonha de ter mostrado parte do meu corpo, da minha intimidade por acidente, porque é exatamente essa noção de que uma mulher é ‘apenas o seu corpo’ que permite e tem fomentado a objetificação das mulheres, algo contra o qual eu sempre lutei. Sou uma mulher com 66 anos de idade, amamentei quatro crianças, três das quais são hoje profissionais responsáveis e de excelência, pelo que muito me orgulho que tenha sido o meu corpo a nutri-los. Tenho lutado pela minha ideologia durante os últimos 40 anos e ocupei vários cargos públicos na defesa fervorosa do meu compromisso de defesa dos Direitos Humanos. Sou uma mulher que não tem vergonha do seu corpo: amo-o e cuido dele”, disse.