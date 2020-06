Morador de Alta Floresta morre de Covid 19 no Paraná

A Covid 19 segue fazendo suas vítimas pelo Brasil afora e desta vez vitimou um morador de Alta Floresta, Antônio Facin, 59 anos, segundo a página oficial da prefeitura de Céu Azul, região Oeste do estado do Paraná, para onde havia se mudado, em casa de parentes para tratamento de saúde.

“O paciente, atualmente, era morador de Alta Floresta, MT, e veio a Céu Azul, onde residem os familiares, para tratamento de saúde. Tão logo começou a apresentar os sintomas da doença foi feita a coleta de material para exame que testou positivo”, afirma a publicação.

Segundo a nota Facin registrou os sintomas 11 dias antes, o exame foi coletado e, na terça-feira, 02, chegaram os resultados dos exames pelo IBMP – Instituto de Biologia Molecular do Paraná, confirmando a doença, quando o paciente foi transferido para o Hospital Bom Jesus da cidade de Toledo, referência no tratamento da Covid-19. No mesmo dia da entrada ao hospital de referência ele sucumbiu à doença.

O prefeito de Céu Azul, Germano Bonamigo, lamentou à morte. “Esta é uma notícia que ninguém gostaria de receber. O Toni [como era conhecido] depois de lutar 11 dias contra esta terrível doença, infelizmente, foi a óbito. Nossas mais profundas condolências a todos os familiares que há muitos anos residem em Céu Azul. Que o Pai Celestial, conforte a todos”, lastimou.

Pelas mídias sociais, amigos e parentes fizeram homenagens, de Céu Azul, Leonides Zanetti, lembrou da morte do primo, “muito triste pela partida de um primo muito querido Antônio Facin que Nossa Senhora te dê o colo de mãe lá no céu teu sofrimento na Terra o amor por Jesus e Maria com certeza terás um lugar dos remidos do senhor!”.

Também pelas mídias sociais, filhos e amigos de Antonio Facin renderam homenagens à vítima da Covid 19. Facin era microempresário e atuava com marcenaria no bairro São José Operário há mais de 20 anos.