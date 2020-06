Governador de Mato Grosso Mauro Mendes está com Coronavírus

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM), informou que foi diagnosticado com o coronavírus. Na manhã desta quinta-feira (04), a assessoria de comunicação do chefe do Executivo Estadual confirmou por meio de nota.

Confira a nota abaixo

“Quero nesse momento, pelo dever da função do cargo que honrosamente ocupo informar que vou ter que me afastar da presença diária no meu gabinete, porque também fui diagnosticado com Coronavírus. O resultado saiu nesta quarta-feira (03.06) e na contra-prova também foi confirmado o diagnóstico.

Vou me isolar, como todo cidadão, seguindo o protocolo para interromper a cadeia de transmissão. Estou na minha residência, isolado em um quarto e vou continuar a trabalhar no combate ao coronavírus da minha residência, por meio de videoconferência.

Fiquem todos com Deus e vou ficar aqui torcendo para que todos que sejam contaminados possam se recupera”