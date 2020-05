CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA – APIACÁS

O Prefeito do Município de Apiacás Sr. Adalto José Zago CONVIDA a população em geral para assistir a Audiência Pública de Prestação de Contas do 1º Quadrimestre do Exercício de 2020, e também o Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2º bimestre/2020, que será disponibilizado no site www.apiacas.mt.gov.br “Banner Audiência Pública”.

Local: Disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de Apiacás

Data: 27 de maio de 2020

A partir das 16:00 horas

Eventual questionamento poderá ser feito pelo e-mail: ouvidoria@apiacas.mt.gov.br

Sua participação é muito importante, conheça onde foram investidos os recursos financeiros do exercício de 2020 até o encerramento do mês de abril.

Apiacás MT, 25 de maio de 2020

Prefeito Municipal: Adalto José Zago