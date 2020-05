Mulher internada na ala Covid passou dia das mães com filho que já sabia estar infectado

Uma das pessoas internadas na “ala Covid” do Hospital Regional de Alta Floresta, passou o dia das mães com todos os filhos, um dos quais, testou positivo para a doença transmitida pelo corona vírus. Segundo informações, o quadro de saúde dela é “moderado” e inspira cuidados especialmente por se tratar de pessoa de meia idade.

O caso levanta um alerta sobre a necessidade premente de se respeitar as regras de distanciamento social e de isolamento, especialmente quando a pessoa tiver, ou testado positivo, ou em investigação, na condição de suspeito;

Na ultima semana Alta Floresta viu ampliado significativamente o numero de casos de Covid 19, sendo que uma pessoa morreu e há uma investigação em curso para apontar se se trata da nova doença que está levando o mundo todo ao pânico. No estado de Mato Grosso, o numero de casos sobe de modo exponencial, ultrapassando, nesta semana, a casa dos 1.300 contaminados, com 37 mortes. Ainda assim, Mato Grosso está entre os estados com menor taxa de infecção e mortalidade, apenas Mato Grosso do Sul tem índices melhores.