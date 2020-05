Antiviral remdesivir eficaz contra o coronavírus, segundo estudo

O remdesivir, medicamento antiviral, reduz o tempo de recuperação em pacientes com coronavírus, de acordo com os resultados de uma pesquisa publicada na sexta-feira à noite.

O estudo, conduzido pelo Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos (NIAID), foi publicado pelo New England Journal of Medicine.

Em 1º de maio, os Estados Unidos autorizaram o uso do remdesivir em hospitais em caso de emergência, uma medida que o Japão também adotou e que a Europa poderia adotar.

O estudo constatou que o remdesivir, injetado por via intravenosa por 10 dias, acelera a recuperação de pacientes hospitalizados por COVID-19, em comparação ao uso de placebo.

Os testes clínicos foram realizados com mais de mil pacientes em dez países diferentes.

Em 29 de abril, o diretor do NIAID, Anthony Fauci, o rosto visível do governo Donald Trump na administração da pandemia, disse que evidências preliminares mostraram que o remdesivir teve um “efeito claro, significativo e positivo na redução do tempo de recuperação” dos doentes.

No entanto, os autores do estudo indicam que o medicamento não é capaz de evitar todas as mortes.

“Dada a alta mortalidade, apesar do uso de remdesivir, está claro que o tratamento apenas com um medicamento antiviral provavelmente não é suficiente”, apontam.