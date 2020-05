Alta Floresta atinge 17 casos de Covid 19, duas pessoas estão internadas

O Boletim informativo emitido pelo Comitê de enfrentamento ao Covid 19, publicado neste sábado, mostra que o número de infectados pelo Corona vírus em Alta Floresta subiu para 17. Duas pessoas estão internadas na “ala Covid”, no Hospital Regional Albert Sabin e , segundo o boletim, em estado moderado.

A “ala Covid” do HRAS constitui de 7 leitos com respiradores e que são suficientes para atender pacientes em estado leve a moderado. Na sexta-feira, por volta das 17 horas, esta ala estava com 70% de sua capacidade ocupada, ou seja, cinco pacientes. Segundo o secretário de Saúde, Marcelo Costa, apesar do nome “ala Covid”, ela atende também os casos de síndromes gripais e que estejam sob investigação para Covid 19.

Óbito sob investigação – O Secretário afirmou em entrevista coletiva à imprensa que espera para a terça-feira (pode ser antecipado) o resultado da contraprova de exame feito para Covid 19 em um detento de 76 anos, Antônio Machado de Jesus, que morreu na quarta-feira, 20, com problemas respiratórios.

Apesar da investigação para Covid, o primeiro exame (teste rápido) deu negativo. O homem chegou a ficar internado na ala Covid, mas havia recebido, uma semana antes, alta e retornado à cadeia pública, exatamente no dia em que a Defensoria Pública havia pedido a liberação, sob monitoramento por tornozeleira eletrônica.