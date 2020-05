Homem de 53 anos é a 27ª vítima de Covid-19 em MT

Foi notificada neste sábado(16) a morte de um homem de 53 anos em Rondonópolis. Ele é a 27ª vítima da doença em Mato Grosso.

Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no hospital da Unimed desde o dia 04 de maio. O paciente era hipertenso e diabético.

Segundo informações da Saúde, homem que era caminhoneiro autônomo, procurou o hospital privado após sentir febre, cansaço e dores musculares.

Mato Grosso já tem 857 casos confirmados sendo em Cuiabá (265), Rondonópolis (80), Várzea Grande (71), Barra do Garças (52), Tangará da Serra (34), Primavera do Leste (34), Lucas do Rio Verde (31), Sinop (28), Sorriso (27), Rosário Oeste (23), Cáceres (18), Confresa (17), Peixoto de Azevedo (15), Nova Mutum (12), Jaciara (12), Mirassol D’Oeste (8), Tapurah (7), Querência (7), Jangada (7), Chapada dos Guimarães (7), Alta Floresta (7), São José dos Quatro Marcos (6), Vila Rica (4), São Pedro da Cipa (4), Pontes e Lacerda (4), Pontal do Araguaia (4), Curvelândia (4), Ipiranga do Norte (3), Campo Novo do Parecis (3), Aripuanã (3), Água Boa (3), Vila Bela da Santíssima Trindade (2), Vale de São Domingos (2), Rondolândia (2), Rio Branco (2), Poxoréo (2), Poconé (2), Nova Lacerda (2), Juscimeira (2), Canarana (2), Alto Araguaia (2), União do Sul (1), São Felix do Araguaia (1), Santo Antônio de Leverger (1), Santa Rita do Trivelato (1), Ponte Branca (1), Nova Xavantina (1), Nova Ubiratã (1), Nova Olímpia (1), Nova Monte Verde (1), Nossa Senhora do Livramento (1), Nobres (1), Lambari D’Oeste (1), Cotriguaçu (1), Conquista D’oeste (1), Campo Verde (1), Alto Paraguai (1), Acorizal (1) e residentes de outros Estados (20).

Nas últimas 24 horas, surgiram 67 novas confirmações em Cuiabá (16), Rondonópolis (10), Várzea Grande (1), Sinop (2), Lucas do Rio Verde (1), Barra do Garças (8), Sorriso (9), Primavera do Leste (3), Tangará da Serra (9), Rosário Oeste (3), Alto Araguaia (2), Campo Novo do Parecis (1), Confresa (1) e Juscimeira (1).