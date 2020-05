Guarantã do Norte, Matupá e outras cidades de MT recebem pacientes do Pará com covid-19

Nortão de Mato Grosso se preocupa com pacientes com novo coronavírus que vêm do Pará. Municípios da divisa são a porta de entrada e vêm recebendo os doentes não regulados há aproximadamente 10 dias. Hospital referência da região não tem a estrutura necessária para receber os casos e teme o colapso. A realidade local não ajuda a acalmar. Enquanto isso, o Estado registra o maior número de casos de covid-19 em 24 horas, foram 35 diagnósticos positivos. Os óbitos também aumentaram e chegaram a 14.

Os prefeitos de Guarantã do Norte, Peixoto de Azevedo, Terra Nova, Matupá e Novo Mundo reuniram-se na tarde de quinta-feira (7) para discutir o atual cenário da região. O diálogo chegou a cogitar a instalação de barreira sanitária na BR-163, principal corredor rodoviário com o Norte do país a partir do Estado. Entretanto, falta estrutura nos municípios para esse trabalho.

“Chegamos ao consenso de que não temos condições de fazer, até porque a barreira tem que ser 24h, e o fluxo da rodovia é muito grande”, diz Érico Stevan Gonçalves, prefeito de Guarantã do Norte, município que dá acesso ao Pará. Não há casos da covid-19 confirmados na cidade.

Maurício Ferreira de Souza, prefeito de Peixoto de Azevedo, argumenta que foi percebido que sem auxílio do governo do Estado não será possível adotar essa medida. “Se não controlar, a preocupação é que a Saúde entre em colapso”, pondera Souza. O município já conta com 3 diagnósticos positivos, entre moradores e 1 do Estado vizinho. Pará já registrou mais de 5,7 mil casos da doença.

A Prefeitura de Peixoto reforça que todos os registros estão relacionados ao Pará. O primeiro caso está ligado a uma pessoa que tinha um familiar e veio do território paraense. Ontem, um novo paciente estava de chegada à cidade. Essa busca por atendimento em Mato Grosso é comum, como contextualiza o prefeito. Com relação à covid-19, a procura se iniciou há aproximadamente 10 dias.

Os pacientes são encaminhados para o Hospital Municipal de Peixoto de Azevedo. A unidade de saúde conta apenas com 21 leitos clínicos e 3 respiradores. Não há Unidade de Terapita Intensiva (UTI). “Aqui, podemos apenas receber essas pessoas e regular. Os casos graves, precisaremos mandar para Cuiabá”, informa Souza, que também é presidente do Consórcio Intermunicipal Vale do Peixoto, que administra o hospital.