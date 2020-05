Homem que atacou enfermeiras trabalha para o Ministério de Direitos Humanos

Uma das pessoas identificadas como autor das agressões contra enfermeiras que faziam uma manifestação na Praça dos Três Poderes, em Brasília, na última sexta-feira (1º), é funcionário terceirizado do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MDH). Segundo o Uol, Renan da Silva Sena é analista de projetos do setor socioeducativo, mas não aparece nem exerce suas atividades no ministério desde meados de março.

No protesto, cerca de 60 enfermeiros homenageavam colegas de profissão mortos por causa da pandemia do novo coronavírus. Renan estava com uma camisa amarela e com uma bandeira nacional e agrediu com xingamentos e empurrões duas enfermeiras que participavam do ato. Ele ainda cuspiu no rosto de uma estudante de medicina que tentou defender as profissionais de saúde.

Em nota, o Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal (Coren-DF) afirmou que já “juntou todo o material probatório, identificou os agressores e vai processar cada um deles, pelos atos que praticaram hoje”.

“A ignorância e a violência perpetrada contra a Enfermagem do Distrito Federal, em pleno Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, não ficará impune, será respondida judicialmente, para que não mais se repita”, afirmou o Coren-DF.

Veja o Vídeo https://youtu.be/ZpLawbySkYM