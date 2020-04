Rotary Alta Floresta Centro laçou campanha para ajudar Hospital Regional durante a pandemia do novo coronavírus

Bruno Felipe / Da Reportagem

O Rotary Club de Alta Floresta Centro lançou recentemente a campanha “Vamos Salvar Vidas” com o objetivo de arrecadar fundos em prol ao Hospital Regional de Alta Floresta. De acordo com o presidente Sizenir Fernando, o objetivo final é de adquirir insumos e equipamentos para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (covid-19) e desta forma, proceder aos atendimentos a pacientes infectados pelo vírus. Através de uma nota enviada para o departamento de jornalismo do Jornal O Diário, Sizenir disse que o valor almejado desta campanha é de R$600 Mil, as expectativas são de alcançar o valor em até 15 dias.

Ele afirmou ainda que a referida campanha se faz necessária visto que os equipamentos disponíveis para este fim são insuficientes para atender toda a demanda quando a pandemia atingir o pico de contágio na cidade e região. Os interessados em participar da campanha poderá doar qualquer quantia para a seguinte conta: Banco Sicredi: 748, Agencia: 0818, Conta Corrente: 72.704-2, Titular: Rotary Club Alta Floresta Centro, CNPJ: 07.131.611/0001-18.