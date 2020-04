FÓRUM DE LUTO: Servidora de 58 anos falece após não resistir à tratamento contra doença neurológica

Bruno Felipe / Da Reportagem

Faleceu nesta terça-feira, dia 14 de abril, a servidora do Fórum de Alta Floresta Cleudes Nogueira de Carvalho Ghellere de 58 anos. A reportagem do Jornal O Diário apurou que Cleudes estava realizando um tratamento contra uma doença neurológica e quando faleceu, estava internada em uma UTI do Hospital de Várzea Grande.

A juíza diretora do Foro da Comarca de Alta Floresta, Milena Ramos emitiu uma nota de pesar comunicando o falecimento da servidora. Na nota, colegas magistrados e servidores também expuseram seus sentimentos de pesar à família “em respeito à sua amizade e senso de responsabilidade e comprometimento que demonstrou ter ao longo dos anos de serviço prestado no fórum da comarca de Alta Floresta desde a sua posse como servidora pública, no ano de 2000”, diz o texto da nota.

O corpo de Cleudes já foi trasladado para Alta Floresta e o velório acontece na casa da família, localizada na Rua 1º de Maio, n. 314. Cleudes deixa esposo e dois filhos.