Alerta máximo: Secretaria Estadual de Saúde registra primeiro caso de Covid em Alta Floresta

O Boletim da Secretaria Estadual de Saúde, emitido no final da tarde deste sábado, confirmou o primeiro caso de CODIV-19 em Alta Floresta. No estado de Mato Grosso são 358 casos notificados, com 60 confirmações, sendo 13 hospitalizados, 9 recuperados e um óbito, que ocorreu na cidade de Lucas do Rio Verde na manhã desta sexta-feira, 03.

Agora a pouco, por meio de aplicativo, em um grupo montado com integrantes da imprensa e membros do Comitê de combate ao coronavirus, o secretário municipal de saúde, Marcelo Costa confirmou, “Foi confirmado o primeiro caso de COVID 19 em Alta Floresta. A pessoa já estava em isolamento e sendo monitorada e passa bem. Os familiares também já estão em isolamento e sendo acompanhados. Mapeamentos de pessoas que tiveram contanto com o caso confirmado já está sendo elaborado pela Secretaria de Saúde”, confirmou.

Também por meio de aplicativos, empresários já estão se mobilizando para auxiliar a Secretaria de Saúde na montagem e mobilização de duas barreiras sanitárias nos dois extremos do município. Até o momento não há informações concretas sobre estes bloqueios, nem confirmando, nem explicando como será feito o trabalho.

NO BRASIL – No país, o numero de casos já passou a casa dos 10 mil. Foram confirmados 10.278 casos, com 481 óbitos. A taxa de letalidade da doença a nível nacional está na ordem de 4,2%.