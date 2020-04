Serviço de Inteligência da PM localiza mais um ponto de tráfico na cidade; oito pessoas foram detidas e diversas drogas, incluindo LSD foram apreendidas

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Polícia Militar de Alta Floresta prendeu nesta quinta-feira, dia 02 de março, oito pessoas por cultivo ilícito de drogas, tráfico e associação para o tráfico de drogas. De acordo com a PM, na ação, além das oito pessoas, houve também a apreensão de cerca de um quilo de entorpecentes entre substâncias análogas a maconha, cocaína e LSD, além disso, foram apreendidas duas balanças de precisão, R$ 1.209,90 em dinheiro trocado e um pé de maconha.

Tudo iniciou quando a guarnição da PM foi acionada via serviço de Inteligente da Policia Militar (ARI), no qual relataram que em uma residência localizada no bairro Cidade Bela, ocorria grande movimentação diuturnamente de pessoas para a compra e uso de entorpecente. Durante o patrulhamento, foi observado uma aglomeração de pessoas em frente a residência, momento no qual os suspeitos avistaram a viatura e correram para dentro do quintal, em uma rápida ação os policiais desembarcaram do veículo e fizeram o acompanhamento a pé dos suspeitos para dentro do quintal onde foi possível realizar a abordagem de todas as pessoas que ali se encontravam.

No imóvel, foi encontrado entorpecentes e um pé da planta de substância análoga a maconha, em conversa com o suspeito sob o referido entorpecente o mesmo disse que havia adquirido com outro rapaz e que possivelmente na residência desse outro suspeito havia mais uma certa quantia, diante das informações recebidas a guarnição se deslocou até a residência do referido suspeito. Após abordagem, foi localizado no quarto do suspeito uma balança de precisão, R$1.021,90 em moeda corrente, 16 porções pequenas de substância análoga a maconha e uma porção média de substância análoga a maconha. Aos fundos do imóvel ainda foram encontradas mais duas barras grandes de substância análoga a maconha, onde foi localizado também enrolado em um pedaço de alumínio um quadrado pequeno aparentando ser LSD.

A partir de então, outro suspeito foi denunciado; na terceira residência foram localizadas algumas porções de substância análoga a maconha, dentro de uma gaveta do guarda roupas foi encontrado mais cinco pontos quadrados de substância aparentando ser LSD, uma balança de precisão e mais duas porções de substancia análoga a maconha e uma quantia de R$188,00 em moeda corrente. Diante dos fatos, todos os suspeitos juntamente com os materiais ilícitos apreendidos foram conduzidos ao COPOM e posteriormente à Delegacia de Polícia Civil para as providências que o caso requer.

Vale ressaltar que houve também a apreensão de uma motocicleta Fan, por estar em desacordo com o código de trânsito. O Conselho Tutelar foi acionado, uma vez que em uma das residências alvo das abordagens havia uma criança, filha de um casal detido.