Mato Grosso tem a primeira morte causada pela Covid-19

Na madrugada desta sexta-feira (03), por volta das 4 horas Mato Grosso registrou a primeira morte por corona vírus. O paciente de 54 anos estava internado há uma semana na UTI do Hospital São Lucas em Lucas do Rio Verde.

A confirmação do primeiro caso de Covid-19 aconteceu no fim da tarde desta quinta-feira, quando na madrugada ele não resistiu as complicações da doença.

Conforme informações obtidas pela reportagem do Portal da Cidade, o paciente tinha diabete e hipertensão, integrando o chamado grupo risco, o que pode ter contribuído para as complicações da doença.

O paciente esteve recentemente no Rio Grande do Sul, e após retornar de viagem teve complicações e foi internado.

Conforme boletim informativo da Saúde, outras três pessoas estão com os mesmos sintomas característicos do vírus e estão internados, mas ainda não há confirmação de Covid-19.